Мария Захарова презентовала на «Русском радио» песню «Лезгинка»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила на «Русском радио» песню «Лезгинка», для которой она написала слова. Исполнила композицию её автор — народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
Премьера песни
Кадыров здесь ни при чём. Он к этой песне не имеет никакого отношения. Мне понравилась и мелодия, и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна, — рассказала дипломат.
Захарова добавила, что Гетагазова поразила её своей статью, красотой, сочетанием кавказской культуры и современной женщины, которая точно знает, чего хочет добиться в жизни.
Также Мария Захарова рассказывала, что буквально влюблена в Кавказ с детства, она всегда приезжает туда с большой радостью. Стихи для песни она сочинила ещё год назад, но встал вопрос, кто исполнит её. Дипломат рассказывала, что лезгинка — её давняя слабость, при звуках которой она не прочь пуститься в пляс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель блогера Алексея Навального в клинике Charité в Берлине является попыткой политизировать ситуацию вокруг него.
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