Мария Захарова презентовала на «Русском радио» песню «Лезгинка»

https://static.news.ru/photo/d48a699a-0924-11eb-ac54-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила на «Русском радио» песню «Лезгинка», для которой она написала слова. Исполнила композицию её автор — народная артистка Чечни Айна Гетагазова.

Премьера песни состоялась в эфире программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой». Мария Захарова прокомментировала композицию.

Кадыров здесь ни при чём. Он к этой песне не имеет никакого отношения. Мне понравилась и мелодия, и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна, — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что Гетагазова поразила её своей статью, красотой, сочетанием кавказской культуры и современной женщины, которая точно знает, чего хочет добиться в жизни.

Также Мария Захарова рассказывала, что буквально влюблена в Кавказ с детства, она всегда приезжает туда с большой радостью. Стихи для песни она сочинила ещё год назад, но встал вопрос, кто исполнит её. Дипломат рассказывала, что лезгинка — её давняя слабость, при звуках которой она не прочь пуститься в пляс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель блогера Алексея Навального в клинике Charité в Берлине является попыткой политизировать ситуацию вокруг него.