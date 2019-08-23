Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель организации «IDEA» (Международный диалог для действий в защиту окружающей среды), председатель Азербайджанского молодежного объединения России Лейла Алиева в интервью News.ru поделилась своими впечатлениями о фестивале «Жара», рассказала о предпочтениях в музыке, затронула экологические проблемы, а еще и раскрыла секреты стройности.

— Вы были почётным гостем международного фестиваля «Жара», который стал не только культурной традицией в жизни Азербайджана, но и праздником современного эстрадного искусства. Что, на ваш взгляд, дают такие мероприятия?

— Любой музыкальный фестиваль — это большой праздник, который способствует укреплению дружеских и культурных связей между людьми из разных стран. Музыка обладает универсальным языком и не нуждается в переводе. Это одно из творений человечества, которое понятно и доступно всем.

— Чем нынешний фестиваль «Жара» отличался от предыдущих?

— Четвёртый музыкальный фестиваль на берегу Каспия отличался от трёх предыдущих тем, что значительно возросло число участников. Время, проведенное на фестивале, было замечательным: масса ярких впечатлений и незабываемых эмоций! Фестиваль прошёл успешно. Я, как и многие, получила от него огромное удовольствие.

— Интересно, а какой музыке вы отдаете предпочтение?

— Слушаю музыку разных жанров и направлений. В зависимости от настроения. Но предпочтение отдаю азербайджанской. Меня восхищают мелодии Тофика Кулиева, потрясает мощь и проникновенные музыкальные интонации голоса Муслима Магомаева, поднимают настроения песни Полада Бюльбюль оглы, очень нравятся современные азербайджанские исполнители. И, конечно, уникальный мугам! Голос мугаматиста, неповторимые звуки наших народных инструментов — тара, кяманчи — никого не могут оставить равнодушными.

— Кого из российских или зарубежных звезд эстрады вы могли бы выделить?

— Мне нравятся многие исполнители, сложно кого-то выделить. Ведь каждый артист по-своему уникален и талантлив. Для меня люди, создающие гармонию, состоящую из музыки, голоса и души, являются настоящими личностями.

— Вы — глава Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР). Чем занимается ваша организация? Удаётся ли молодёжи двух стран понимать и слышать друг друга?

— Наша организация была создана в 2009 году и с самого начала своей деятельности следует идеям межкультурного диалога и сотрудничества. Её основная цель — сохранение национально-культурных ценностей и традиций азербайджанского народа.

Азербайджанская молодежь, проживающая и получающая образование в России, объединилась в организацию АМОР, которая помогает ей интегрироваться в российское общество. Наша молодежь совместно с российской проводит много благотворительных акций. Одна из них — «У крови нет нации», которая уже 10-й год проходит совместно с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова. Ещё одним успешным направлением нашей деятельности является работа в области экологии. АМОР в переводе с итальянского языка означает «любовь». Верю, что если мы будем продолжать делать много добрых дел, то сможем достичь большего, стать более сплоченными и сильными. Ведь любовь — это то, что делает мир красивым, добрым, справедливым и главное — настоящим.

— Недавно в Москве прошёл День культуры Азербайджана. Как строятся отношения молодежи наших стран?

— Совершенно верно. День культуры, приуроченный к 10-летию АМОР, прошёл в одном из самых уютных уголков Москвы — Ботаническом саду МГУ им. М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». Считаю, что любой фестиваль — это прекрасный повод для обмена опытом, идеями, начала новых отношений и дружбы. Это также возможность рассказать о богатой, древней культуре, истории и традициях Азербайджана.

Как вы знаете, я родилась в Москве. Родители привили мне любовь к русскому языку и литературе с детства. Я очень люблю великий русский язык, пишу стихи на русском языке. И это так же естественно, как и многовековая дружба между Азербайджаном и Россией, которые объединены общей историей и культурой, связаны крепкими узами добрососедства. В Азербайджане бережно относятся к русской культуре, искусству и литературе.

АМОР всегда открыт для всех, независимо от национальности, вероисповедания и возраста. Это помогает верить в лучшее, что есть у человечества: в добро, свет, любовь и жизнь. Ведь именно это самое ценное, что у нас есть! Я желаю успехов и процветания нашим странам.

Лейла Алиева Вячеслав Прокофьев/ТАСС

— Смогли бы жить не в Азербайджане?

— Знаете, в детстве я часто слышала от моего дедушки Гейдара Алиева, что земля, на которой нам всем посчастливилось родиться и жить, уникальна не только своими сказочными красотами, но и людьми, талант которых в умении любить свою родину. Я люблю путешествовать, побывала в разных странах, но где бы ни была, всегда с радостью возвращаюсь домой. Во всей Галактике Земля одна для всего человечества. Для меня моя страна — самое любимое место на Земле. Азербайджан — мой Дом.

— Вы ещё и глава общественного объединения по защите животных. Причём задачи ставите мирового масштаба. Какие сейчас основные проблемы пытаетесь решать? Когда, по-вашему, главные экологические проблемы на Земле удастся всё же решить? Что мешает этому?

— На протяжении многих лет, к сожалению, люди наносили вред природе. К счастью, сегодня появляется всё больше и больше программ по сохранению окружающей среды. Эти программы помогают обществу понять, как правильно управлять природными ресурсами. Организация «IDEA» была основана в 2011 году, она призвана информировать общественность об экологических проблемах и заниматься поиском путей их решения. При ней функционирует Центр спасения и приют для бездомных животных.

Одно из достижений «IDEA» — проект «Реинтродукция и возрождение исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики», а также выпуск в воды Каспия мальков осетровых. Помимо этого, при поддержке добровольцев «IDEA» на территории страны было посажено более 5 миллионов деревьев. Особое внимание уделяется кавказскому леопарду. В результате принятых мер по охране этого вида, популяция леопардов в Азербайджане за последние несколько лет начала расти, и это радует. Оберегая животных, мы не только обеспечиваем их выживание, но и поддерживаем разнообразие экосистем. Мы должны сохранять всё, что находится вокруг нас, если хотим, чтобы наша планета жила и процветала. Мы — неотъемлемая часть природы, и, нанося вред ей, мы, в первую очередь, вредим себе.

— Поговорим о выставке картин, которую вы представили в Москве не так давно, и теперь в Баку. Вы довольны тем, как она прошла?

— Проект не случайно был назван «Live Life» («Живая жизнь»). В его рамках были представлены работы, привлекающие внимание к проблемам окружающей среды и охраны природы. Выставка прошла в Москве и это было одним из ярких мероприятий. Каждый из художников по-своему увидел и раскрыл окружающий мир. Искусство — это умение сохранять душу, а душа — это часть Творца. Всё должно идти от сердца. Это главное правило в жизни.

— Какой стиль живописи ближе вам?

— Люблю импрессионизм. Меня очень привлекает это направление в изобразительном искусстве. Оно даёт возможность художнику поймать неповторимое мгновение, которое остаётся навсегда!

— А к какому стилю можно отнести ваши картины?

— Свой стиль могу назвать, пожалуй, графикой.

— У вас много сфер деятельности. Как отдыхаете? Есть рецепт, как удаётся сохранять позитивный настрой всегда?

— Мне кажется, что человек устает не от большого количества дел, а от бездействия. Поэтому я — за действие. А действие — это всегда движение. Движение вперёд. Это то, что сохраняет молодость и увеличивает энергию. А энергия, отданная с чистыми помыслами и сердцем, безусловно, взаимно обогащает и возвращается вдвойне. Я считаю, что каждый должен быть благодарным Всевышнему за дар жизни и при любых испытаниях уметь переосмысливать ценности. Вера — это то, что позволяет мне всегда сохранять позитивный настрой!

— Поделитесь рецептом стройной фигуры. Отказываетесь ли от калорийных блюд местной кухни? Какие блюда вообще предпочитаете?

— Азербайджанская и русская кухни очень разнообразны и блюда невероятно вкусны. Как и любая женщина, стараюсь держать себя в форме. Советую всем не употреблять энергетики и другие химические добавки, заниматься спортом и правильно питаться. Национальная кухня Азербайджана — одна из древних и богатых по разнообразию блюд. Всем хорошо известен неповторимый вкус нашей долмы и плова. Главным секретом вкусно приготовленного блюда считаю чувство любви. Готовить с любовью — это характерная особенность и русского, и азербайджанского народов.

— Дочерью влиятельного политика быть нелегко? Удаётся выйти из тени отца и быть собой?

— Никогда не была в тени своих родителей. Отношения в нашей семье основаны на любви, взаимоуважении, а главное — доверии. В нашем доме всегда царит дружеская и тёплая атмосфера. Для большинства именно их родители становятся на всю жизнь самыми важными людьми. Для ребёнка неважно какой статус у его родителей, и каков род их деятельности. Главное — быть достойной дочерью или сыном, не разочаровать своих родителей. Со временем я стала понимать, что единственный способ не разочаровать их — это не разочароваться в себе самой! Ведь для любого родителя счастье его ребенка — превыше всего. Мы сами строим свою жизнь, себя и своё счастье. Я — не исключение. Главное в жизни — любовь, уважение и счастье каждого человека!

Желаю всем благополучия, тепла, добра и любви, а главное крепкого здоровья!