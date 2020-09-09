Кончаловский высказался о новых условиях номинации на «Оскар»

https://static.news.ru/photo/f4777088-f2ac-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссёр Андрей Кончаловский прокомментировал нововведения в выдвижении на премию «Оскар». По его словам, стандарты Американской киноакадемии волнуют его в меньшей степени.

Пусть об этом думают идеологи, мне всё равно. Я раньше об этом думал, но теперь пытаюсь не обращать внимания, — заявил он РИА Новости.

Ранее на сайте академии появился список новых требований, которые следует соблюсти, чтобы претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Установлены четыре критерия, из которых минимум два должны быть выполнены, чтобы проект мог претендовать на награду. Минимум один из актёров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями, писал NEWS.ru.