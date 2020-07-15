Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

https://static.news.ru/photo/f97f1008-c68e-11ea-8abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссёр Андрей Кончаловский прокомментировал своё решение заменить Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле «Сцены из супружеской жизни» во МХАТе. Он объяснил, что приход яркого артиста несколько изменит образ главного героя.

В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью! — заявил он в интервью «Вечерней Москве».

Спектакль основан на одноимённом сериале шведского режиссёра Ингмара Бергмана, который выходил с 1973 года. Он рассказывает о супружеской паре, союз которой кажется идеальным. Всё меняется после того, как становится известно об измене одного из партнёров. Последняя картина Бергмана «Сарабанда», вышедшая в 2003 году, продолжила историю персонажей.

Ранее стало известно, что Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького, назвав его «лжетеатром». Он заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения и с финансовым директором. Домогаров требовал извинений от руководства МХАТа и отмечал, что стал «заложником некрасивой ситуации», писал NEWS.ru.