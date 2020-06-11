Коби Брайанта посмертно наградили телепремией «Эмми»

Американский баскетболист Коби Брайант посмертно получил телевизионную премию «Эмми». Ему вручили награду за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
Статуэтку вручат его представителям 18 июля на 72-й торжественной церемонии вручения премии,
После окончания легендарной карьеры в НБА Брайант продолжал вдохновлять всех своей страстью и доброй волей благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, 41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
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