Издание отправит роман Сорокина на экспертизу после жалоб общественников Издательство «АСТ» направит роман «Наследие» Сорокина на экспертизу

Новый роман «Наследие» писателя Владимира Сорокина направят на экспертизу, сообщили в издательстве «АСТ», которое выпустило книгу. Изданию «Подъем» там отметили, что на решение принято на фоне жалоб общественников.

В связи с тем, что содержание книги вызвало вопросы у некоторых читателей и представителей общественных организаций, принято решение направить произведение на независимую экспертизу. Дальнейшие действия будут предприняты на основе ее результатов, — заявили в издательстве.

Ранее сообщалось, что правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Министерство внутренних дел РФ с просьбой проверить роман на наличие пропаганды педофилии. Общественники считают, что в книге описаны сцены полового акта с несовершеннолетними без художественной необходимости. По их мнению, писатель мог совершить административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.21.1 (пропаганда педофилии) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Позже стало известно, что более 1500 человек оставили свои подписи под требованием к СКР проверить роман Сорокина на пропаганду педофилии, нетрадиционных отношений и смены пола. Также подписанты требуют наказать издательство «АСТ», выпустившее книгу.