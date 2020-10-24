Испанский певец Доминго рассказал, как отклонил приглашение Путина

Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго рассказал, что во время его поездки в Россию российский лидер Владимир Путин предложил ему войти в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ.
По словам музыканта, он был вынужден ответить отказом,
Президент России Путин пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству... Увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это, — рассказал он.
При этом певец заявил, что намерен ещё не раз вернуться в Москву с концертами в этом театральном сезоне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пласидо Доминго рассказал, что его тест на коронавирус оказался положительным. По словам тенора, он решил сдать анализ, потому что почувствовал себя плохо.