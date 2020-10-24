Испанский певец Доминго рассказал, как отклонил приглашение Путина

https://static.news.ru/photo/8fdabc2c-175d-11eb-b2ed-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго рассказал, что во время его поездки в Россию российский лидер Владимир Путин предложил ему войти в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

По словам музыканта, он был вынужден ответить отказом, передаёт «МК». Доминго объяснил своё решение плотностью своего графика, однако предложение Путина воспринял как большую честь.

Президент России Путин пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству... Увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это, — рассказал он.

При этом певец заявил, что намерен ещё не раз вернуться в Москву с концертами в этом театральном сезоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пласидо Доминго рассказал, что его тест на коронавирус оказался положительным. По словам тенора, он решил сдать анализ, потому что почувствовал себя плохо.