Группа Little Big отменила тур по России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Панк-рейв-группа Little Big отменила тур по России из-за «текущих обстоятельств». На странице музыкального коллектива в Instagram (деятельность в РФ запрещена) появился пост, в котором они рассказали о принятом решении. Ранее артисты выпустили клип Generation Cancellation с осуждением действий ВС России, а также высказались против спецоперации на Украине. После событий 24 февраля музыканты переехали в Лос-Анджелес.

Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас! Ваши Little Big, — сказано в обращении группы к подписчикам.

Ранее стало известно, что уехавшая в США группа запланировала на осень гастрольный тур по российским городам. Первый концерт намечался на 27 августа в Калининграде, второй — на 29 сентября, всего до 10 декабря группа намеревалась посетить более 20 городов — Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Санкт-Петербург, Орел, Курск, Ярославль, Архангельск и Мурманск.

В начале июля организаторы музыкального фестиваля «Улетай» сообщили об отмене выступлений рок-групп Anacondaz и Louna. Концерты творческих коллективов были отменены по неизвестным причинам. Ранее музыканты из обеих групп не поддержали спецоперацию ВС РФ на Украине, сделав это публично.