Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас! Ваши Little Big, — сказано в обращении группы к подписчикам.