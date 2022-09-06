«Греет воздух деньгами»: Манский жестко ответил Михалкову и разнес ММКФ Манский: ММКФ является профанацией и «греет воздух деньгами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Московский международный кинофестиваль является абсолютной профанацией и в самом лучшем случае «греет воздух деньгами», заявил документалист Виталий Манский в интервью NEWS.ru. Так он отреагировал на новость о том, что режиссер Никита Михалков написал на него заявление в полицию после интервью на YouTube-канале Ксении Собчак. В нем Манский сообщил, что на ММКФ, директором которого является Михалков, «воруется не меньше 85% бюджета».

Не могу сказать, почему Михалков выбрал меня в качестве своего оппонента. Но стремление человека доказать свою порядочность — это в принципе похвально, и я желаю ему в этом успехов и удачи. <...> А моя позиция заключается в том, что Московский международный кинофестиваль является абсолютной профанацией и в самом лучшем случае, как говорится, «греет воздух деньгами», — отметил Манский.

Также режиссер документального кино добавил, что фестиваль игнорируется международным сообществом, и никто из видных кинодеятелей в нем не участвует.

Также фестиваль исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. Так что флаг ему ( Михалкову) в руки, — заключил он.

Ранее стало известно, что Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России свидетелем по делу о клевете после заявления Михалкова в полицию. По ее словам, в отношении Манского возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ.