Гендиректор «МосКино» рассказала о будущем кинотеатров на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/b9247c00-bd3d-11ea-ab77-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жители России не ходят в кинотеатры больше трёх месяцев — зрительные залы закрылись 23 марта 2020 года после введения ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Но недавно в СМИ началось обсуждение возобновления показов лент в середине июля.

Роспотребнадзор обнародовал правила, соблюдая которые кинотеатры могут вернуться к работе. Часть рекомендаций такие же, как для предприятий общепита и магазинов — персонал обязан носить медицинские маски и перчатки, на полу необходимо нанести разметку для соблюдения социальной дистанции около 1,5 м. В помещениях должны быть установлены санитайзеры. Кроме того, ведомство требует проводить дезинфекцию зданий, передаёт «Политика сегодня».

Безусловно, в первое время работа кинотеатров будет затратной. Мы пока не рассчитываем на высокую посещаемость — многие по разным причинам не позволят себе посещать кинотеатры, а количество сеансов и заполняемость залов будут ограничены. Также мы понимаем, что в первый месяц работы не выйдет крупных релизов, — отметила генеральный директор сети кинотеатров «МосКино» Максимченко.

По её словам, команда «МосКино» находится в состоянии неопределённости, однако возможное скорое открытие воодушевляет. Глава предприятия признаётся, что коллеги соскучились по оффлайн-событиям и премьерам на большом экране.

Всё-таки просмотр кино дома — это другой опыт. Он не сравнится с эмоциональным переживанием от просмотра фильма в тёмном зале кинотеатра, — добавила Максимченко.

Вынужденное закрытие нанесло материальный ущерб практически всем компаниям, однако «МосКино» пострадало в меньшей степени, так как площади компании находятся в собственности Москвы и за аренду платить не надо. Кроме того, отметила гендиректор, у организации есть «запасы» примерно на два месяца вперёд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские кинотеатры снова откроют двери для посетителей 15 июля. Площадки не работают с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Российские медики выявили за минувшие сутки 6718 случаев (COVID-19) в 84 регионах страны. Из них 2182 человека (32,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. Данные приводятся на 10:30 мск 3 июля 2020 года.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 667 883 заражённых в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в РФ с подтверждённым COVID-19 умерли 9859 человек. 437 893 гражданина выздоровели (+8915 за последние сутки).

В мире с начала вспышки заболели COVID-19 свыше 10,8 млн человек, более 521 тысячи умерли, около 5,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 739 879 человек (128 740 граждан умерли, выздоровели 781 970), на втором Бразилия — 1 496 858 (выздоровели 957 692, скончались 61 884).

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.