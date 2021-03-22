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Дьявольские куклы: фото первого в мире музея страшных созданий

22:37, 22 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В экспозиции музея представлена коллекция мрачного кукольного искусства — порядка 350 созданий. Самые безумные задумки кукольников собраны в одном месте. Весь спектр негативных эмоций — от меланхолической мечтательности до трагической обречённости и нечеловеческого страдания, от лёгкой инфернальности до зловещей одержимости и жестокой брутальности — не оставит равнодушным даже самого безразличного к куклам зрителя.

Темнота, которой наполнены музейные залы, выполняет свою функцию. Она призвана скрывать прячущиеся в ней поделки до тех пор, пока посетители при помощи специальных фонариков не обнаружат их. Тьма в данном случае как бы является союзницей человека в стремлении избежать страха. И одновременно она же скрывает своих обитателей, часть из которых может издавать звуки, реагировать на присутствие гостей, неожиданно пугать непрошеных гостей. Возрастное ограничение музея: 16+. Посетители до 16 лет допускаются в музей только в сопровождении родителей или опекунов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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