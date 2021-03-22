Дьявольские куклы: фото первого в мире музея страшных созданий

Сегодня, 12 марта, легендарной американской актрисе и певице Лайзе Миннелли исполняется 75 лет. Эта невероятная женщина является лауреатом премий «Оскар», «Грэмми», двух «Золотых глобусов» и двух «Тони». Она сыграла в таких известных кинолентах, как «Кабаре», «Бесплодная кукушка», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Артур» и многих других.

Миннелли четырежды выходила замуж, однако все эти союзы развалились. Также артистка смогла справиться с наркотической и алкогольной зависимостью. Всю жизнь она переживала из-за того, что не сможет достичь уровня своих...