Дьявольские куклы: фото первого в мире музея страшных созданий

В экспозиции музея представлена коллекция мрачного кукольного искусства — порядка 350 созданий. Самые безумные задумки кукольников собраны в одном месте. Весь спектр негативных эмоций — от меланхолической мечтательности до трагической обречённости и нечеловеческого страдания, от лёгкой инфернальности до зловещей одержимости и жестокой брутальности — не оставит равнодушным даже самого безразличного к куклам зрителя.
Темнота, которой наполнены музейные залы, выполняет свою функцию. Она призвана скрывать прячущиеся в ней поделки до тех пор, пока посетители при помощи специальных фонариков не обнаружат их. Тьма в данном случае как бы является союзницей человека в стремлении избежать страха. И одновременно она же скрывает своих обитателей, часть из которых может издавать звуки, реагировать на присутствие гостей, неожиданно пугать непрошеных гостей. Возрастное ограничение музея: 16+. Посетители до 16 лет допускаются в музей только в сопровождении родителей или опекунов.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru