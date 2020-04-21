Фонд «Моя история» подготовил сериал о музее «Херсонес Таврический»

Российский фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил многосерийный документальный фильм «Херсонес Таврический», рассказывающий о музее-заповеднике. Премьера состоялась 21 апреля.
Проект, состоящий из 40 эпизодов, будет выходить ежедневно в 12:00,
Современные исследователи назвали башню именем византийского императора, который, согласно обнаруженной во время археологических раскопок надписи, выделил деньги на реконструкцию оборонительных стен, — говорится в описании к ролику.
«Херсонес Таврический» находится в Крыму на месте древнего городища недалеко от Севастополя. На его территории располагается действующий храм Русской церкви — Свято-Владимирский кафедральный собор, построенный в XIX веке рядом с местом крещения Святого равноапостольного князя Владимира.
Как писал NEWS.ru, Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провёл первую экскурсию в режиме онлайн. Крепость временно закрыта для посетителей из-за запретов, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники