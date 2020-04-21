Фонд «Моя история» подготовил сериал о музее «Херсонес Таврический»

https://static.news.ru/photo/4fb74bfa-83c0-11ea-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фонд

Российский фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил многосерийный документальный фильм «Херсонес Таврический», рассказывающий о музее-заповеднике. Премьера состоялась 21 апреля.

Проект, состоящий из 40 эпизодов, будет выходить ежедневно в 12:00, говорится в сообществе музея во «ВКонтакте». Первая серия рассказывает о башне Зенона и её находках.

Современные исследователи назвали башню именем византийского императора, который, согласно обнаруженной во время археологических раскопок надписи, выделил деньги на реконструкцию оборонительных стен, — говорится в описании к ролику.

«Херсонес Таврический» находится в Крыму на месте древнего городища недалеко от Севастополя. На его территории располагается действующий храм Русской церкви — Свято-Владимирский кафедральный собор, построенный в XIX веке рядом с местом крещения Святого равноапостольного князя Владимира.

Как писал NEWS.ru, Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провёл первую экскурсию в режиме онлайн. Крепость временно закрыта для посетителей из-за запретов, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.