«Есть идея вещать из утюга»: Соловьёв — о своём канале на частоте Euronews

7 апреля на частоте телеканала Euronews, доступ к которому Роскомнадзор ограничил из-за фейков о спецоперации на Украине, начал вещание авторский канал журналиста Владимира Соловьёва «Соловьёв.Live». Какие программы и ведущие будут в эфире и что представляет собой концепция — в материале NEWS.ru.

Телеканал «Соловьёв.Live» вырос из одноимённого YouTube-канала, имевшего 1,5 млн подписчиков и неизменно попадавшего в тренды. 8 марта видеохостинг заблокировал основной и резервный каналы Владимира Соловьёва «в связи с нарушением условий использования». Ведущий был категорически не согласен с этим решением, однако доступ к его программам на YouTube невозможен до сих пор.

21 марта по требованию Генпрокуратуры вещание канала Euronews на телевидении в интернете было ограничено Роскомнадзором, основанием для запрета стали фейки о ситуации на Украине. На ТВ вместо трансляции высвечивалось сообщение: «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено». 7 апреля в семь часов утра на частоте Euronews заработал «Соловьёв.Live» — первый в России авторский общественно-политический канал, созданный журналистом и ведущим Владимиром Соловьевым. При этом разрешительные документы на вещание пока находятся в стадии оформления.

Здание телеканала Euronews, Лион, Франция christophe vandercam/imagebroker.com//

Как сообщается на сайте «Вести.Ру» (принадлежит холдингу ВГТРК), телеканал «Соловьёв.Live» будет работать в прямом эфире в круглосуточном режиме, давая оперативные новости и аналитику ключевых событий, эксклюзивные комментарии на актуальные темы и осуществляя прямые включения с мест происшествий. У «Соловьёв.Live» уже есть шесть региональных бюро, которые, как предполагают создатели канала, «позволяют интегрировать в эфир авторские форматы, программы корреспондентов со всей России».

В эфире «Соловьёв.Live» зрители также увидят программы собственного производства: «Полный контакт», «Время Голованова», «Соловьёв.Live», «Формула смысла», «Армагеддоныч», «Смерш», «Михеев говорит!», «Поле Куликово», «Наши», «Лабиринт Карнаухова», «Экономика по-русски», «Стена Сосновского», «День Z», «ДонбассLive», «Вечер Z», «Ставка», «Фейк контроль», «Видео дня», «Господин Гузь».

Лицами канала станут журналисты, политологи, военные эксперты: Владимир Соловьёв, Дмитрий Куликов, Сергей Михеев, Роман Голованов, Сергей Карнаухов, Дмитрий Баженов, Семён Багдасаров, Евгений Сатановский, Яков Кедми, Евгений Тишковец.

Свой первый эфир на частоте канала Euronews Владимир Соловьёв провёл из привычной студии, хорошо знакомой его зрителям на YouTube. По случаю дебюта журналист надел ярко-красную толстовку с эмблемой СССР — серпом и молотом — на правом рукаве.

К аудитории, которая смотрела нас в соцсетях и на платформе «Смотрим», присоединилась аудитория, смотревшая канал Euronews. На частотах канала Euronews теперь мы. <...> Теперь вы можете слушать и смотреть нас везде. Дома, в машине, на работе, на даче, — отметил Владимир Соловьёв.

Ведущий добавил, что «необходимо в конечном итоге захватывать все площадки». Он напомнил, что канал «Соловьёв.Live» доступен на всех устройствах, включая телевизор, и пошутил, что «есть идея [вещания канала] также из утюга» и оставшихся неосвоенными холодильника и стиральной машины.