https://static.news.ru/photo/69ecec0a-d1a5-11e9-a9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Режиссёр Тодд Филлипс стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Джокер».

Приз за лучшую режиссуру получил шведский режиссёр Рой Андерссон. Ему достался «Серебряный лев».

Жюри признали лучшим актёром итальянца Луку Маринелли, сыгравшего в фильме «Мартин Иден» по Джеку Лондону.

Фестиваль проходит на острове Лидо с 28 августа, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. После конкурсного показа на Венецианском кинофестивале, предшествующего премьере, критики высоко оценили картину.