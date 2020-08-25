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Домогаров впервые после скандала во МХАТе вышел на сцену

15:35, 25 августа 2020 374
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Александр Домогаров вернулся на сцену после долгого перерыва. Не игравший на сцене пять месяцев, он шокировал подписчиков своим внешним видом и худобой. На своей странице в Instagram Домогаров рассказал, что готовится к старту нового театрального сезона. У актёра уже начались репетиции к роли в спектакле режиссёра Нины Чусовой «Ричард III», который покажет театр им. Моссовета.

Первый прогон. Прошло пять месяцев с начала пандемии, и вот, — поведал актёр.

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Артиста часто критиковали за лишние килограммы, однако сейчас фанаты восхитились его прекрасной физической формой.

Не узнать. Похудел очень, — пишут взволнованные поклонники.

Как отмечает KP.RU, артист почти полгода сидел без работы. Поговаривали, будто он спивается, сидя в своём загородном доме, однако сам Домогаров привык к сплетням и не переживает по поводу того, какие слухи о нём распространяют в светской тусовке.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького, назвав его «лжетеатром». Он заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения и с финансовым директором. Домогаров требовал извинений от руководства МХАТа и отмечал, что стал «заложником некрасивой ситуации». В новом сезоне на сцену МХАТ им. Горького с Юлией Высоцкой вместо него выйдет Гоша Куценко.

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