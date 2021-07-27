Дочь Спартака Мишулина заявила, что хотела уехать из России

41-летняя актриса Карина Мишулина, дочь актёра Спартака Мишулина, в интервью для YouTube-шоу Валерии «Почему я?» заявила, что в период скандала с «внебрачным сыном» отца у неё было желание уехать из России.

В октябре 2017 года молодой актёр театра и кино Тимур Еремеев сообщил, что является внебрачным сыном Спартака. Скандальное заявление стало темой нескольких выпусков программы «Пусть говорят».

Мишулина сказала Валерии, что не понимает, почему вообще все в это поверили, а не поддержали сторону памяти и законной семьи.

Если бы ещё мы выпячивались, если бы как-то били себя в грудь и кому-то что-то пытались сказать... Но мы же тихо, спокойно жили [и молчали]. Мне в этой ситуации, конечно, больше всего жалко маму, которая вообще ни в чём не виновата, — призналась актриса.

Мишулина добавила: мать не публичный человек, поэтому весь этот скандал дался ей тяжело. Актриса рассказала, что на фоне происходящего женщина даже перенесла инсульт. У самой Карины, по её словам, тогда «перевернулся мир», были мысли бежать из страны. В тот период нашлись силы, чтобы выстоять испытание: помогала любовь к семье.

Для меня кредо — я не предаю своих близких. Я не продаюсь, хотя мне предлагали и должности, и гонорары большие, — добавила она.

Ранее сообщалось, что Мишулина высказалась о двух неудачных браках и назвала причину, по которой они распались.