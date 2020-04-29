Disney показала шоу фейерверков в Диснейленде

https://static.news.ru/photo/5490fa3e-89f3-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney Parks/YouTube

Компания Disney опубликовала запись с шоу фейерверков в одном из своих парков «Диснейленд». Представление получило название Happily Ever After.

Фейерверки сопровождаются световым шоу и лазерными проекциями с фрагментами из фильмов и анимационных картин студии. Фотоотдел Disney PhotoPass также открыл бесплатный доступ к некоторым снимкам, сделанным во время представлений.

С помощью современной магии вы окажетесь на лучших местах прямо перед замком Золушки. Посмотрите, как он становится полотном, на котором появляются ваши любимые персонажи, — говорится в описании к ролику.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, опубликовал редкую запись выступления американской группы The White Stripes.