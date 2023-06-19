Директор «Ленкома» рассказал о состоянии режиссера Панфилова Директор «Ленкома» Варшавер заявил об улучшении состояния режиссера Панфилова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глеб Панфилов

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил NEWS.ru, что режиссеру Глебу Панфилову стало лучше, он начал говорить. По его словам, Панфилов находится в больнице, врачи перевели его из реанимации в обычную палату.

Хочу порадовать всех тех, кто искренне относится к великому режиссеру Глебу Панфилову: ему стало лучше, он заговорил, находится в больнице. Врачи перевели его из реанимации в обычную палату. Я очень надеюсь, в нашем театре надеются и все те, кто интересуются его здоровьем, что может быть скоро его увидим. С большой надеждой ждем Панфилова в театре, — заявил Варшавер.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. Панфилова госпитализировали с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое, сообщалось, что у него диагностировали еще и пневмонию. При этом он чувствовал себя нормально, все понимал и отвечал на вопросы.

1 июня Варшавер рассказывал, что Панфилова готовят его к переводу в реабилитационный центр. Он опроверг информацию СМИ о том, что режиссер находился на аппарате искусственной вентиляции легких.