Директор «Ленкома» ответил на идею направить артистов театра в агитбригады Директор «Ленкома» Варшавер: наши артисты ездили на Донбасс без всякого указа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова депутата Госдумы Дмитрия Гусева, который предложил обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах на линии фронта и вдохновлять участвующих в специальной военной операции на Украине бойцов. Он отметил, что артисты «Ленкома» неоднократно ездили в Донецкую и Луганскую области, делали это «без всякого указа и по зову сердца».

У нас это давно делается без всякого указа. Многие артисты уже ездили и в Донецкую, и в Луганскую области. Антон Шагин, Андрей Соколов, Андрей Леонов ездили неоднократно, они самостоятельно это делают по зову сердца, а не по указу, — сказал Варшавер

Директор театра отметил, что в сложившейся обстановке каждый человек должен помочь чем может, но делать это нужно по зову сердца, а не принудительно.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выступил с предложением обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Гусев также заявил, что артисты, получающие зарплаты или гранты от государства и при этом высказывающиеся против его политики, «должны перестать эти деньги получать».