«Дети не любят одинаковую»: Милонов назвал идеальный вариант школьной формы Милонов предложил создать брендбук, где будут несколько видов школьной формы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат ГД Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru предложил обязать российские учебные заведения ввести единые требования к школьной форме. Идеальным вариантом, по его мнению, должен стать брендбук — перечень вариантов образов, из которых ребенок может собрать себе школьную одежду на собственный вкус.

Школа или город должны иметь собственный брендбук для школьников. То есть детали одежды, из которых школьник может собрать себе один или несколько вариантов формы, — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что варианты формы обязательны, поскольку дети «не любят ходить во всем одинаковом». Но и единый брендбук необходим, считает Милонов: во избежание «сравниловок, когда один ребенок одет скромно, а другой щеголяет в костюме за 50 тысяч рублей».

Депутат и отец шестерых детей предостерег обеспеченных родителей от покупки брендовых вещей для детей в школу. По его мнению, дорогая одежда «портит ребенка и его отношения с коллективом». Дети могут начать завидовать и морально травить, резюмировал парламентарий.

Ранее в Роспотребнадзоре дали совет родителям относительно выбора школьной формы. Следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, например изо льна, хлопка, шерсти или кашемира. В ведомстве подчеркнули, что родители должны обратить внимание на этикетку — там указан состав ткани и рекомендации по уходу.

Психолог Дугенцова высказалась против единого введения школьной формы, так как не все смогут позволить себе купить несколько комплектов одежды на случай, если ребенок порвет один. По ее словам, дети не всегда ощущают свои габариты, поэтому могут случайно на что-то напороться. Если родители не смогут обновить форму, то школьнику придется ходить с заплатками или в зашитой одежде, что может негативно повлиять на самооценку, предупредила психолог.