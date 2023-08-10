«Повлияет на самооценку»: психолог о единой школьной форме Психолог Дугенцова высказалась против введения единой школьной формы

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Введение единой школьной формы остается камнем преткновения — часть родителей выступают за данную инициативу, другие же отрицательно оценивают подобные предложения, рассказала психолог Дарья Дугенцова. Комментируя ситуацию «360», она высказалась против такого подхода — не все смогут позволить себе купить несколько комплектов одежды на случай, если ребенок порвет один. По ее словам, дети не всегда ощущают свои габариты, поэтому могут случайно на что-то напороться. Если родители не смогут обновить форму, то школьнику придется ходить с заплатками или в зашитой одежде, что может негативно повлиять на самооценку, предупредила психолог.

Если у родителей не так много денег, как хотелось бы, то получается, ребенок будет ходить в рваном, зашитом, заплатках. Это может негативно повлиять на его самооценку, потому что ребята в школе могут говорить о том, что он такой-сякой, — пояснила психолог.

По словам специалиста, необходим гибкий стандарт — белый верх и черный низ. Такой подход позволит ребенку выразить себя — ученик сможет вместе с родителями выбрать то, что ему понравится. При этом ограничение в выборе цветов позволит сохранить единство и избежать неравенства среди детей.

Отсутствие школьной формы тоже позитивно не влияет. Слишком жесткая форма — это перебор, отсутствие формы — тоже перебор. Потому что действительно кто-то из детей может прийти в Dolce & Gabbana и хвастаться этим, а кто-то в том, что ему передали старшие братья и сестры, — заключила психолог.

Депутаты фракции «Новые люди» ранее внесли в Госдуму законопроект о праве родителей блокировать решение руководства учреждения о введении школьной формы. Авторы документа напомнили, что именно этот пункт в списке необходимых товаров для детей является наиболее затратным.