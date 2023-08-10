Депутаты выступили за право россиян отказываться от школьной формы В Госдуму внесли законопроект о праве родителей отказываться от введения формы в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о праве родителей блокировать решение руководства учреждения о введении школьной формы, сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы. Авторы документа напомнили, что именно этот пункт в списке необходимых товаров для детей является наиболее затратным.

Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители, как основные заинтересованные стороны, имели возможность активного участия в этом процессе, — говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагают внести в статью 38 «Закона об образовании в Российской Федерации». Сейчас школы имеют право устанавливать требования к одежде обучающихся: к ее общему виду, цвету, фасону, видам, знакам отличия. В настоящий момент этот вопрос регулируется локальными правовыми актами, однако депутаты предлагают, чтобы документ принимался, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали «за».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести социальный налоговый вычет на приобретение школьных товаров. По его словам, под него должны подпадать все семьи с детьми за исключением тех, чей доход составляет свыше пяти млн рублей в год.