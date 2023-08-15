Родителям дали совет, как выбрать школьную форму ребенку Роспотребнадзор: школьная форма должна состоять из натуральных материалов

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При выборе школьной формы для ребенка следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, например, из льна, хлопка, шерсти или кашемира, напомнили специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что родители должны обратить внимание на этикетку – там указан состав ткани и рекомендации по уходу, сообщает «МК в Красноярске».

Как уточняет издание, ткань для формы должна состоять из натуральных материалов хотя бы на 50%. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что от одежды из синтетики лучше отказаться - она может быть неудобна для ребенка. Такой материал не даст коже дышать и поспособствует накоплению статического электричества.

Кроме того, нужно внимательно подойти к выбору спортивного костюма для ребенка. Необходимо, чтобы он был из эластичного и дышащего материала. Ткань для костюма также должна быть гигроскопичной.

Доктор Михаил Кутушов ранее посоветовал учитывать удобство и функциональность рюкзака. По его словам, ребенку должно быть комфортно носить портфель на спине и организовывать в нем учебники и нужные для уроков предметы. Кроме того, ручки должны быть прочными, чтобы выдерживать вес учебников. Кутушов порекомендовал присмотреться к портфелям с подкладкой.