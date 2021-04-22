Cirque du Soleil объявил о возвращении на мировую сцену

https://static.news.ru/photo/c1e04d0e-a367-11eb-8cba-96000091f725_660.jpg Фото: Steffi Adam via imago-images.de/Global Look Press

Канадский цирк Cirque du Soleil объявил о возвращении на мировые сцены с четырьмя известными шоу. Руководство компании приостановило выступления больше чем на год из-за пандемии COVID-19.

Мы так долго ждали этого дня! <...> Почти 400 дней назад мы вынуждено прекратили гастроли и с волнением ждали возвращения на арены. Я восхищаюсь стойкостью артистов и сотрудников Cirque du Soleil, выдержавших самые сложные для мировой индустрии развлечений времена, — цитирует гендиректора Cirque du Soleil Даниэля Ламара пресс-служба компании.

Артисты готовят стационарные программы «О» и Mystere. Их покажут летом 2021-го в Лас-Вегасе (США). Из гастрольных постановок du Soleil репетирует шоу KOOZA, которое в ноябре смогут посетить гости доминиканского курорта Пунта-Кана. А в январе 2022-го цирк приедет в лондонский концертный зал Royal Albert Hall с представлением LUZIA. Cirque du Soleil известен принципиальным отказом от работы с животными, сложной хореографией и акробатикой.

Ранее сообщалось, что Cirque du Soleil планировал уволить 3480 человек, это почти 90% штата. Команда оказалась на грани банкротства.

Из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса, артисты лишись возможности выступать перед публикой и представлять своё шоу по всему миру. Предприниматели подготовили план реструктуризации, по которому в перезапуск деятельности Cirque du Soleil вложат $300 млн.