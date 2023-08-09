«Чук и Гек» и «Легенда о Тиле»: какими ролями запомнилась Вера Васильева

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Кадр из фильма «Чук и Гек»

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Последние 75 лет жизни она посвятила Московскому академическому театру сатиры, на сцену которого выходила и незадолго до смерти. Какими ролями запомнилась актриса?

Какими ролями запомнилась Вера Васильева в кино

Вера Васильева дебютировала в кино в 1945 году, будучи студенткой Московского городского театрального училища при Театре Революции. Впервые на экране она появилась в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первая ее большая роль была сыграна в 1947 году в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». За эту картину знаменитость получила Сталинскую премию I степени, но как признавалась актриса газете «СОЮЗ. Беларусь — Россия», изначально она не была выдвинута на награждение.

«Помощник режиссера мне рассказывал, что когда Сталин на даче смотрел этот фильм, он, увидев меня, воскликнул: „А где нашли эту прелесть?“ Съемочную группу выдвинули на Сталинскую премию. По регламенту можно было подавать десять человек. Я была 11-я в списке. Молодая, студентка. Решили меня не вписывать. Но когда услышали, как Сталин обо мне отозвался, вписали. Так я стала лауреатом Сталинской премии I степени, как писали в газетах — самым молодым лауреатом», — рассказала она.

Также актриса снялась в фильме Ивана Лукинского «Чук и Гек», «Похождениях зубного врача» режиссера Элема Климова, в «Легенде о Тиле» авторства Александра Алова и Владимира Наумова, а также в картинах «Несовершеннолетние» Владимира Рогового и «Карнавал» Татьяны Лиозновой.

Васильева занималась и озвучкой мультфильмов. Ее голос можно услышать в таких картинах, как «Умка ищет друга», «Волшебник изумрудного города», «Приключения Васи Куролесова», «Необыкновенное путешествие Серафимы».

Какие роли Вера Васильева получала в театре

С 1948 года Васильева являлась актрисой Московского академического театра сатиры. Дебютировала на сцене в роли Лизы в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». За годы карьеры сыграла более чем в 50 постановках. Она работала с режиссерами Борисом Равенских, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом, Валентином Плучеком, Андреем Гончаровым.

Среди наиболее известных театральных работ — Оля в «Свадьбе с приданым» по пьесе Николая Дьяконова, графиня Альмавива в комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по произведению Бомарше, Анна Андреевна в «Ревизоре» по комедии Николая Гоголя.

В последний год жизни актриса выходила на сцену Театра сатиры с тремя постановками. В основу спектакля «Вера» легла ее биография, актриса рассказывала зрителю о своих разочарованиях и несправедливости. В постановке «Таланты и поклонники» Васильева выходила на сцену с Аленой Яковлевой и Юрием Васильевым. Не отказывалась актриса и от роли в спектакле режиссера Алексея Житкина «Роковое влечение». Играла она Ирму Гарленд — артистку в преклонном возрасте, которая не замечала своих лет. Именно театр в своих мемуарах Вера Васильева благодарила за радость в жизни.

«Судьба мне подарила роскошные роли. Через которые можно выразить те чувства, которые часто бывают у женщины закрытыми от посторонних глаз. То, что отзывается болью в актерском сердце, находит отклик в зрительских душах. И это для меня самое большое счастье. Все свои жизненные переживания я несла на подмостки. Это мой культ», — писала актриса.

Васильева участвовала и в закулисной жизни театра. На протяжении 20 лет она работала в Центральной социально-бытовой комиссии Всероссийского театрального общества и оказывала помощь коллегам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За свою работу Вера Васильева удостоена звания народной артистки СССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Является лауреатом театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска», российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро».

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