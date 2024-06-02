Четвертый муж Макеевой запел с подачи жены Мальков и Макеева исполнили совместную песню на Забайкальском фестивале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Макеева и Роман Мальков

Актриса Анастасия Макеева выступила на закрытии Забайкальского международного фестиваля 2 июня. Вместе с ней песню о регионе исполнил ее супруг — Роман Мальков, передает корреспондент NEWS.ru. Для актрисы это четвертый муж. Они познакомились, когда Мальков делал ремонт в ее загородном доме.

Мальков выбрал для выступления классический черный костюм с синей бабочкой в тон платью жены. Известно, что Макеева являлась ведущей мероприятия вместе с Александром Яцко. На фестивале певица также встретила своего бывшего супруга композитора и певца Глеба Матвийчука. Он тоже исполнил песню со сцены.

Как рассказывала ранее сама актриса, песня родилась у нее во время поездки с супругом по Забайкалью. Она написала музыку и текст к ней за четыре дня.

Ранее Макееву заметили на открытии 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите вместе с мужем. Пара остановилась на багуловой дорожке, поцеловалась и прошла дальше к стенду для фотографирования.

До этого народный артист России Александр Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия кинофестиваля. Актер также был замечен на ковровой дорожке мероприятия.