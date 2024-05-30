Макеева расцеловалась с мужем на багуловой дорожке кинофестиваля в Чите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Анастасия Макеева

Российская актриса Анастасия Макеева пришла на открытие 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите вместе с мужем бизнесменом Романом Мальковым, передает корреспондент NEWS.ru. Пара остановилась на багуловой дорожке, поцеловалась и прошла дальше к стенду для фотографирования.

До этого народный артист России Александр Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия кинофестиваля. Актер также был замечен на ковровой дорожке мероприятия.

Ранее жюри Каннского кинофестиваля присудило «Золотую пальмовую ветвь» фильму американского режиссера «Анора». Главные роли в картине исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Дарья Екамасова.

Кинокритик Сергей Сычев считает, что появление российских актеров в Каннах и присуждение приза свидетельствует, что на фестивале не отменяли российскую культуру. По его словам, организаторы мероприятия попытались такими действиями наладить связи.

Телеведущая Анфиса Чехова написала ироничный комментарий под снимком блогера Виктории Бони в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля. Знаменитость отметила грустный взгляд коллеги и попросила моргнуть, если ее удерживают в Каннах насильно.