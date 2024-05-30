79-летний актер Михайлов сбежал из больницы ради кинофестиваля в Чите Актер Михайлов посетил кинофестиваль в Чите, несмотря на болезнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Михайлов

Народный артист России Александр Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Актер появился на ковровой дорожке мероприятия, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил, что 29 мая состояние здоровья народного артиста было «совсем неважнецкое», однако на следующий день температура спала, и Михайлов планировал покинуть больницу. Со слов главы оргкомитета, Михайлов в шутку утверждал, что готов в одних трусах покинуть здание больницы через балкон.

Михайлов известен главными ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!..», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный странник», «Змеелов» и других картинах.

О госпитализации Михайлова стало известно утром 30 мая. Сообщалось, что народный артист РФ попал в больницу с высокой температурой и пневмонией. В правительстве Забайкальского края заявляли, что власти региона находятся в постоянном контакте с артистом и его близкими.