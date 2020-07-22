BTS поставила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

https://static.news.ru/photo/a48a4c68-ccb8-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по количеству зрителей онлайн-концерта. Он официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Как говорится в сообщении на сайте Книги рекордов, 14 июня выступление бой-бенда смотрели 756 тысяч зрителей более чем из 100 стран. Для проведения настоящего концерта с таким числом поклонников потребовалось бы 15 стадионов. Эта интернет-трансляция стала самым масштабным платным выступлением музыкальной группы за всю историю Сети.

Выступать онлайн BTS пришлось из-за пандемии коронавируса. Музыканты отменили запланированный гастрольный тур Map Of The Soul Tour. Концерты в его рамках должны были начаться в апреле и пройти в Южной Корее, Японии, США и Европе.

Вместо этого коллектив решил устраивать концерты онлайн и продавать на них билеты. Первым шоу в таком формате и стало Bang Bang Con the Live, прошедшее 14 июня. Оно длилось 90 минут. BTS исполнили 12 песен и передвигались между разными комнатами, которые служили декорациями. Билеты на представление стоили 35 или 26 долларов (для членов фан-клуба).

Группа из семи парней дебютировала в 2013 году. BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings в 2016 году. С тех пор их популярность по всему миру постоянно растёт, а достижения раз за разом бьют всевозможные рекорды. Так, BTS стала первым представителем стиля K-поп, которая получила премию Billboard Music Award. Кроме того, она стала первой южнокорейской группой, лидирующей в главных музыкальных чартах США.

Занесение в Книгу рекордов Гиннесса для бой-бенда тоже не ново. Согласно ней, их клип Boy With Luv сейчас является «самым просматриваемым видео на YouTube за 24 часа». Он получил этот титул, набрав 74 600 000 просмотров с 12 апреля (дата премьеры) до 13 апреля 2019 года. BTS также добилась рекорда Гиннесса за «самый используемый хештег в Twitter за 24 часа». За 16 и 17 марта 2019 года #TwitterBestFandom достиг 60 055 339 твитов.

Осенью 2019 года NEWS.ru писал, что BTS обошла Билли Айлиш по проданным альбомам и стала рекордсменом по подписчикам в TikTok,