Бортко дал совет украинскому народу на фоне операции России в Донбассе

Советский и российский режиссёр, политик Владимир Бортко в комментарии для NEWS.ru ответил, что бы он посоветовал сделать украинскому народу на фоне операции России в Донбассе. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Украинскому народу, значит, я бы посоветовал изменить своё правительство, вот это, пожалуй, всё, что нужно сделать. Из-за этого идёт война, — заявил режиссёр.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Ранее ополченцы Луганской Народной Республики взяли под контроль город Счастье и посёлок Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе, о чём заявил советник главы МВД республики Виталий Киселёв. Некоторое время назад Народная милиции ЛНР начала операцию по освобождению подконтрольной киевской власти территории.