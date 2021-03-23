Анна Чиповская стала лауреатом президентской премии

https://static.news.ru/photo/94e3ccf8-8bf8-11eb-9a5b-96000091f725_660.jpg Анна Чиповская Фото: vk.com/anna_chipovskaya

Актриса Анна Чиповская стала одним из лауреатов премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год.

Имена обладателей премии огласил на брифинге советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Награду для молодых деятелей культуры также получили дирижёр Димитрис Ботинис и композитор Эльмир Низамов.

Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали преподаватель Александр Пунько, художник-постановщик Владимир Зуйков и коллектив авторов экспозиции «Подвиг народа», открытой 9 мая в Музее Победы на Поклонной горе в Москве: Игорь Угольников, Дмитрий Поштаренко и Александр Школьник, передаёт РИА Новости.

Толстой напомнил, что премия за произведения для детей и молодёжи присуждается с 2013 года. За это время лауреатами стали 23 деятеля культуры из разных городов России.

Американский еженедельник Variety ранее упомянул Чиповскую в перечне российских актёров и актрис, которые могут рассчитывать на успех в Голливуде, писал NEWS.ru.