Актриса Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

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Народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с диагнозом коронавирус. Актриса чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Ахеджакову забрали в больницу с коронавирусом. Директор театра «Современник» подтвердил агентству РИА Новости эту информацию.

Да, она госпитализирована. Самочувствие у неё хорошее, — сообщил Игорь Попов.

Лия Ахеджакова — советская, украинская и российская актриса театра и кино, лауреат премии РСФСР им. братьев Васильевых, трижды лауреат премии «Ника». Она работает в театре «Современник» с 1977 года, начала сниматься в кино в 1968 году и продолжает по сей день. Артистка родилась в 1938 году, сейчас ей 82 года.

Ранее NEWS.ru писал, что актёра Олега Басилашвили, ранее госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он продолжит лечение на дому. Актриса Алиса Фрейндлих пока продолжает лечиться в стационаре, врачи сообщают об улучшении её состояния.

Басилашвили был госпитализирован 2 января. У 86-летнего актёра был выявлен COVID-19, его вместе с женой направили в Городскую больницу № 40. Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова также с диагнозом «коронавирус».