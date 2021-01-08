Актёра Басилашвили выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/bf68aa5a-5270-11eb-8e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Врачи выписали из больницы народного артиста СССР Олега Басилашвили которого ранее госпитализировали с коронавирусом.

Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях, — рассказали ТАСС в Большом драматическом театре им. Товстоногова.

Собеседник агентства уточнил, что актриса Алиса Фрейндлих пока остаётся на стационарном лечении. Ранее сообщалось, что врачи зафиксировали снижение степени поражения лёгких.

Алиса Бруновна продолжает проходить лечение в 122-й больнице, её состояние стабильное, — сообщили в БДТ.

Как писал NEWS.ru, Басилашвили был госпитализирован 2 января. У 86-летнего актёра был выявлен COVID-19, его вместе с женой направили в Городскую больницу № 40.

Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней были госпитализированы дочь Варвара и внучка Анна.