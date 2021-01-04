«Никакой катастрофы нет»: Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1e753d8c-4e76-11eb-9463-fa163e074e61_660.jpg Олег Басилашвили Фото: vk.com/olegbasilashvili

86-летний народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Любимец зрителей находится в одной из больниц Санкт-Петербурга вместе с супругой. Также COVID-19 был выявлен у его дочери Ксении, сообщает MK.RU.

Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет, — рассказала Ксения Басилашвили журналистам РЕН ТВ.

Примечательно, что Олег Валерианович несколько месяцев почти не выходил из дома, опасаясь подхватить вирус. Артист страдает хронической болезнью лёгких, что может осложнить течение инфекции.

Олег Басилашвили известен российскому зрителю по фильмам «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Предсказание» и другим.

Ранее с коронавирусом была госпитализирована 86-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Её состояние остаётся стабильным, она получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей. Медики оценивают её состояние как тяжёлое. Вместе с ней были госпитализированы её дочь Варвара и внучка Анна. У них нет таких осложнений, как у именитой артистки.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг минимума с 28 июня. Сейчас он составляет 0,92, говорится в сообщении оперативного штаба.