Администрация Третьяковки объяснила потоп в галерее

https://static.news.ru/photo/54c0628c-e7cd-11ea-b638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной протечки крыши в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве стал прорыв ливневой канализации.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе галереи. В столице России 26 августа прошли сильные дожди. В результате изношенная ливневая канализация в галерее не выдержала нагрузки и случился прорыв.

В пресс-службе отметили, что хранители, реставраторы и другие сотрудники музея сразу приступили к устранению последствий протечки. Они убрали произведения искусства со стен, в итоге ни один экспонат не пострадал.

Сейчас в галерее устраняют причину протечки. Для помощи сотрудникам прибыли представители стройкомплекса Москвы — работники концерна «Крост», который входит в попечительский совет музея.

Протечка произошла в залах выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». В настоящее время экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее закрыты до завершения ремонтных работ. Как писал NEWS.ru, в первые минуты после того, как в Третьяковке протекла крыша, посетители продолжали осматривать экспозицию, не обращая внимания на увеличивающуюся лужу и льющуюся воду.