Администрация Третьяковки объяснила потоп в галерее

Причиной протечки крыши в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве стал прорыв ливневой канализации.
Об этом «Интерфаксу»
В пресс-службе отметили, что хранители, реставраторы и другие сотрудники музея сразу приступили к устранению последствий протечки. Они убрали произведения искусства со стен, в итоге ни один экспонат не пострадал.
Сейчас в галерее устраняют причину протечки. Для помощи сотрудникам прибыли представители стройкомплекса Москвы — работники концерна «Крост», который входит в попечительский совет музея.
Протечка произошла в залах выставки «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». В настоящее время экспозиции и выставки в Новой Третьяковской галерее закрыты до завершения ремонтных работ. Как писал NEWS.ru, в первые минуты после того, как в Третьяковке протекла крыша, посетители продолжали осматривать экспозицию, не обращая внимания на увеличивающуюся лужу и льющуюся воду.
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