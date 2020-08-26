Ливень в Москве затопил Третьяковскую галерею

В Государственной Третьяковской галерее случился потоп. Причиной стал обрушившийся на Москву ливень.
Видео с лужами воды в залах музея
Несмотря на протёкшую крышу и образовавшиеся в помещениях лужи, гости музея продолжают осматривать экспозицию. Работники галереи сейчас пытаются спасти картины от повреждений.
Как писал NEWS.ru, Московский регион 26 августа будет находиться под влиянием фронтальных разделов. В столице воздух прогреется до 19–21 градуса, в Подмосковье — до 17–23 градусов.
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