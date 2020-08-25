Жителям Москвы пообещали похолодание и ливни

https://static.news.ru/photo/b8043e88-e75d-11ea-aa75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ухудшение погоды и кратковременные ливни ожидаются в столице 26 августа, сообщила ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, Московский регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов.

Рано утром мы оказались в так называемом фронте окклюзии: в Москве прошли ливневые дожди, прогремели грозы. А в дневное время у нас будет проходить холодный атмосферный фронт, — отметила она.

Синоптик уточнила, что в среду жителей столицы ждёт облачная с прояснениями погода и небольшие ливни. Воздух прогреется до 19–21 градуса, в Подмосковье — до 17–23 градусов. Рассчитывать на прекращение дождей можно в вечернее время, после 18 часов.

Волосюк добавила, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с с порывами. Атмосферное давление начнёт расти и к вечеру достигнет 742 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца августа на всей территории страны ожидается температура выше климатической нормы.