Журналисты раскрыли схему получения поддельных пропусков

https://static.news.ru/photo/ddfe1f6a-816d-11ea-95c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники разработали схему для получения поддельных пропусков. Они разместили объявления о продаже в Москве действительных справок от организаций, сотрудники которых могут беспрепятственно перемещаться по городу.

Там сверху код на пропуске. У полиции своя программа есть. Они сверяют — она показывает, что есть такой пропуск, и человека отпускают. Единственное, могут спросить, мол, кто ты, надо ответить, что курьер, работаю там-то, — процитировала мошенника журналистка «Московского Комсомольца».

Для оформления такого документа необходимо было отправить личную фотографию в соответствующий сервис и получить необходимый пропуск с синей печатью. Оформление, по словам журналистки, занимало не более часа. Стоимость услуги составляла 3,5 тысячи рублей.

NEWS.ru ранее писал, что в Москве были аннулированы 554 пропуска у тех, кто должен соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.