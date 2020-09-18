Задержанный в Рыбинске преступник признался в убийстве детей

https://static.news.ru/photo/d59d9914-f994-11ea-a854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов в Рыбинске Виталий Молчанов признался в убийстве двух малолетних дочерей своей сожительницы.

Он сообщил о совершении преступления во время допроса, прошедшего непосредственно на месте задержания. Силовики снимали признания Молчанова на видео. Позднее кадры появились в Сети.

По словам преступника, перед убийством он употреблял алкоголь. Какое именно спиртное пил Молчанов — неизвестно.

Я ещё одну бутылку выпил до десяти часов. И как бы убил их, — заявил злоумышленник.

По имеющейся информации, последующие пару дней он провёл, отлёживаясь в кустах. Молчанов признался, что пытался свести счёты с жизнью, доведя себя до обезвоживания. Когда полиция нашла мужчину, он был трезв.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух малолетних дочерей своей сожительницы. Тела девочек обнаружила их мама, а Виталий сбежал. Когда женщина позвонила в полицию, выяснилось, что ранее Молчанов был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее в УМВД по Ярославской области опубликовали видеозапись, на которой запечатлён Молчанов. В этот момент он был одет в ту же одежду, что и в день преступления.

Как передавал NEWS.ru, Молчанова задержали в том же районе города, где он убил и изнасиловал детей.