В Волгограде задержали грабивших прохожих подростков

Сотрудники полиции Центрального района Волгограда задержали троих молодых людей, подозреваемых в вымогательствах и грабежах. В отношении них возбуждены уголовные дела.
Двоим соучастникам по 17 лет, третьему – 18. Они являются жителями Волгограда и Городищенского района.
По версии следствия, молодые люди вымогали деньги у случайных прохожих и гостей города. О совершаемых преступлениях полиции стало известно из соцсетей и публикаций в местных СМИ. До задержания подозреваемых потерпевшие в правоохранительные органы не обращались.
После заявления в полицию написали два человека. Один из них сообщил, что злоумышленники заставили его перевести им на банковскую карту полторы тысячи рублей, второй потерпевший лишился 75 рублей.
В настоящее время следствие устанавливает всех потерпевших, а также других лиц, которые могут быть причастны к вымогательствам,
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