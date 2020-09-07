В Волгограде задержали грабивших прохожих подростков

https://static.news.ru/photo/6f16fd64-f1bc-11ea-acda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции Центрального района Волгограда задержали троих молодых людей, подозреваемых в вымогательствах и грабежах. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Двоим соучастникам по 17 лет, третьему – 18. Они являются жителями Волгограда и Городищенского района.

По версии следствия, молодые люди вымогали деньги у случайных прохожих и гостей города. О совершаемых преступлениях полиции стало известно из соцсетей и публикаций в местных СМИ. До задержания подозреваемых потерпевшие в правоохранительные органы не обращались.

После заявления в полицию написали два человека. Один из них сообщил, что злоумышленники заставили его перевести им на банковскую карту полторы тысячи рублей, второй потерпевший лишился 75 рублей.

В настоящее время следствие устанавливает всех потерпевших, а также других лиц, которые могут быть причастны к вымогательствам, сообщает пресс-служба главка МВД по Волгоградской области.

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