В Москве задержали за разбой девушку, обманывавшую парней из Tinder

В Москве за разбой задержали 18-летнюю девушку, работавшую в кальянной. Некоторое время она обманывала парней, с которыми знакомилась в приложении Tinder и приводила их в кафе, где им выставляли счёт на тысячи рублей. Однако один из них разгадал мошенническую схему, в результате чего в кафе развязалась драка. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Заявитель — 37-летний приезжий мужчина — рассказал правоохранителям, что познакомился с подозреваемой в Интернете. Она предложила ему поужинать в одном из кафе в Лубянском проезде. В конце вечера им принесли счёт на сумму более 27 тысяч рублей.

Мужчина отказался платить, поскольку посчитал сумму слишком завышенной. В результате этого у него возник конфликт с сотрудниками кафе, в ходе которого один из них достал нож и нанёс потерпевшему несколько ударов кулаком по лицу. Известно, что у пострадавшего также забрали мобильный телефон.

В это время та самая девушка достала из его кармана банковскую карту и впоследствии списала со счёта порядка 95 тысяч рублей. Полиция задержала и сотрудника кальянной, и девушку. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки — домашний арест.

По данным Telegram-канала Mash, москвичка «развела» на деньги около 200 клиентов с помощью Tinder. Она приглашала их в ту кальянную, поскольку сама была в доле. За каждого приведённого москвичка получала по 5–6 тыс. рублей. По словам мошенницы, в этот бизнес её привела подруга, а лёгкие деньги оказались слишком соблазнительны.

Ранее сообщалось, что москвичка получила срок за попытку обокрасть родственника Иосифа Сталина. Суд приговорил мошенницу к 3,5 года колонии общего режима.