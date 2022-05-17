Суд признал экс-полковника МВД виновным в получении крупной взятки Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении второй взятки в особо крупном размере

Дмитрий Захарченко / Фото Максим Блинов/РИА Новости

Пресненский суд Москвы признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда. Прокурор попросила для осуждённого 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, — цитирует агентство приговор судьи.

Ранее правоохранительные органы Челябинска задержали начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля за то, что тот занимался вымогательством денег у бизнесменов. Предположительно, Гефель требовал деньги за пособничество в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.

Ранее городской суд Южно-Сахалинска 28 апреля признал виновным экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по второму коррупционному делу. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 500 млн рублей.