https://static.news.ru/photo/6278f244-db04-11e9-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет России предъявил обвинения учредителю и члену совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство» по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

Как гласит сообщение на сайте СК , следователи совместно с сотрудниками МВД провели обыски по месту нахождения представительства пароходства и по месту жительства обвиняемого. У него были изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Рериха и картина Айвазовского «У берега Капри». Одно из изъятых полотен Рериха («Поморяне. Вечер»), согласно информации следствия, в 2009 году оценивалось в $2,5–3 млн. Также были изъяты документы по деятельности офшорных компаний.

Обвиняемого доставили по месту совершения преступления — в Мурманск. Суд должен принять решение об избрании ему меры пресечения.

СК РФ не назвал имя обвиняемого, однако, согласно информации из открытых источников, речь может идти о Николае Куликове.

О задержании учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» и деталях его уголовного дела ранее писал News.ru.