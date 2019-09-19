Следственный комитет России предъявил обвинения учредителю и члену совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство» по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).
Как гласит сообщение на сайте
Обвиняемого доставили по месту совершения преступления — в Мурманск. Суд должен принять решение об избрании ему меры пресечения.
СК РФ не назвал имя обвиняемого, однако, согласно информации из открытых источников, речь может идти о Николае Куликове.
О задержании учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» и деталях его уголовного дела ранее писал News.ru.