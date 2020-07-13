Силовики пресекли деятельность ячейки ИГ в Ростовской области

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Законспирированная ячейка ИГ («Исламское государство», запрещённая на территории РФ террористическая организация) была выявлена и обезврежена сотрудниками ФСБ РФ в Ростовской области

О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Ячейка ИГ состояла из шести человек — граждан России и одной из стран Средней Азии. По данным силовиков, сторонники террористической группировки планировали атаки на полицейских и теракты в больницах и учебных заведениях.

Предполагаемый лидер группы при задержании в Азовском районе области открыл огонь по силовикам из автомата, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. От полученных при взрыве травм он скончался. Пятеро других подозреваемых были успешно задержаны в Ростове-на-Дону. Силовики обнаружили наркотики, оружие и взрывчатку во время обысков по адресам проживания задержанных.

Ранее, как передавал NEWS.ru, ФСБ задержала в Благовещенске подозреваемого в вербовке сторонников в ряды ИГ. Суд отправил задержанного под арест на два месяца.