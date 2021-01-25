Прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении бизнесмена Быкова

https://static.news.ru/photo/70ef298a-5f22-11eb-85a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Он обвиняется в организации двух убийств.

В ближайшее время дело будет направлено в Свердловский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу, рассказали ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Быкова задержали в начале мая 2020 года. По версии следствия, в 1994 году он поссорился с одним из членов возглавляемой им преступной группы. Через некоторое время после конфликта был взорван автомобиль Быкова. Бизнесмен расценил это как покушение на свою жизнь и организовал убийство оппонента и его близкого друга.

Кроме того, в отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства предпринимателя в 2004 году. Помимо этого бизнесмен подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 65 млн рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Быков в настоящее время находится под арестом. В конце декабря суд сократил ему срок меры пресечения на три дня — до 21 февраля.