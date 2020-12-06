Полиция Петербурга обнаружила нарколабораторию в гараже

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга обнаружили лабораторию по изготовлению наркотиков в Ломоносове (внутригородское муниципальное образование, Петродворцовый район), её предполагаемый организатор задержан.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, правоохранители в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли в арендуемом гараже 11 пакетов с синтетическим наркотическим веществом «Альфа-ПВП». Общей вес партии составил 10,6 кг. Полицейские изъяли специализированную посуду, насосы, весы и множество ёмкостей с различными жидкостями.

В организации нарколаборатории подозревают ранее уже судимого за оборот запрещённых веществ 30-летнего мужчину. Полиция считает, что он работал на интернет-магазин по продаже наркотиков, откуда получал все необходимые ингредиенты для их изготовления. Произведённые вещества он прятал в тайниках для их последующей реализации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотических веществ».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ обнаружили во Владимирской области нарколабораторию, которая размещалась в частном доме. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения. В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным.