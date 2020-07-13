Подозреваемый в убийстве профессора аспирант варил наркотики на кафедре

https://static.news.ru/photo/fcd9f1b8-c5ae-11ea-90cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Аспирант, подозреваемый в убийстве профессора Воронежского государственного университета Вячеслава Кузнецова, употреблял наркотики и занимался их приготовлением прямо на кафедре. Об этом рассказал друг погибшего Сергей Ермак.

Он отметил, что знал аспиранта как «доброго и хорошего парня», но теперь поменял своё мнение о нём.

Теперь с трудом язык поворачивается его так назвать. Думаю, дело в наркотиках. Он тайком варил их на кафедре. Слава знал об этом, не одобрял, но это не было причиной, я думаю, — сказал он телеканалу «360».

По мнению Ермака, именно наркотики могли стать причиной преступления. Он также предположил, что Кузнецов мог сам рассказать об имевшихся у него накоплениях.

Слава любил болтать лишнее. Он ещё в российско-китайской фирме был учредителем, возможно, и про те обороты болтал, — пояснил собеседник телеканала.

Как писал NEWS.ru, профессор пропал в начале марта. После нескольких месяцев поисков его останки были обнаружены в ёмкостях с соляной кислотой. В убийстве подозреваются 33-летний аспирант и его друг. По версии следствия, на преступления они пошли ради денег. После убийства со счетов профессора было похищено свыше полутора миллионов рублей. Подозреваемые задержаны. Они дали показания, но свою вину признал только один из них.