Нейтрализованные в Ингушетии боевики были сторонниками ИГ

https://static.news.ru/photo/6121f59a-e51b-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два боевика, которые были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в селе Троицкое на территории Ингушетии, были сторонниками «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация). Данные сведения огласили представители Национального антитеррористического комитета.

Бандиты являлись сторонниками международной террористической организации ИГ, — приводит ТАСС сообщение от НАК.

Боестолкновение между сторонниками террористов и силовиками происходило в жилой зоне, расположенной недалеко от окраины села. Активная фаза операции уже завершена.

Ранее силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков. Ранее в городе был введён режим КТО. Правоохранительные органы призвали граждан не допускать паники и сохранять спокойствие.

Как писал NEWS.ru, режим КТО действовал в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.