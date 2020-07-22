Мужчина в Полтаве захватил машину и угрожает подорваться на гранате

https://static.news.ru/photo/0db4b19c-ccc3-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

В украинской Полтаве на улице Остапа Вишни в настоящее время проводится спецоперация. Мужчина в городе, подозреваемый в незаконном захвате автомобиля, угрожает подорвать себя гранатой. Следователи, полицейские и спецслужбы выполняют работу по задержанию преступника.

В данный момент с захватчиком ведутся переговоры, сообщили журналистам представители городских правоохранительных органов. Преступник продолжает сопротивляться. Он пытается избежать ответственности и угрожает подорваться на гранате.

По последней информации, при попытке задержания преступник захватил в заложники полицейского. Сообщается, что уже произошёл обмен. Вместо полицейского захватчику передали начальника областного уголовного розыска. Злоумышленник едет к выезду из города, сообщает РИА Новости.

На месте действия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и местного отдела. Кроме того, на месте находятся спецслужбы.

Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий, — сообщается на странице полиции Полтавы в Facebook.

Ранее в Луцке на Украине случился захват заложников. Это произошло утром 21 июля на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года — о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Подполковник ФСБ в отставке и президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в разговоре с журналистами прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требования террориста, захватившего автобус в Луцке, писал NEWS.ru.