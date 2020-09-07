Контрабандисты пытались доставить в РФ сигареты как томатную пасту

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Сотрудники ФСБ обнаружили канал контрабанды табачной продукции из Объединённых Арабских Эмиратов. Товар перевозили под прикрытием томатной пасты.

Силовики изъяли примерно 100 тонн продукции, говорится на сайте спецслужбы. Партии нелегальных товаров перемещали на морском судне в пяти 20-тонных контейнерах, а затем продукцию распределяли по территории страны на грузовиках и продавали конечным потребителям.

Представители ФСБ задержали организатора преступления и возбудили уголовное дело. Оперативные мероприятия продолжаются.

3 августа, как писал NEWS.ru, ведомство сообщило о разоблачении 22 подпольных мастерских в 22 регионах России, включая Москву. Тогда сообщалось, что мастерские нелегальных оружейников были «оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением для автоматизации».